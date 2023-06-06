Денис Пушилин заявил о неудачной попытке контрнаступления ВСУ на угледарском направлении

Защита рубежей Республики продолжается. Фото: АГ ДНР
Вооруженные формирования Украины предприняли попытку атаковать позиции российских военнослужащих на угледарском направлении. Попытка оказалась неудачной и украинские боевики понесли серьезные потери. Об этом временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live».
— Противник, подтянув резервы, пытался атаковать на угледарском направлении. Украинские подразделения понесли серьезные потери и были оттеснены, ситуация остается сложной, — отметил глава региона.
Тем временем Денис Пушилин рассказал, что украинские боевики пытаются атаковать российские позиции на разных участках линии соприкосновения. Активизация ВСУ особенно заметна в последние два дня. Тем не менее, защитники Республики продолжают успешно охранять границы региона. Ситуация остается сложной, но контролируемой.
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