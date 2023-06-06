Денис Пушилин: Жители Донбасса отстояли свое право говорить на русском языке

Врио Главы Республики поздравил жителей региона с Днем русского языка. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что для жителей Донбасса русский язык — это фундамент, на котором крепко стоят история, культура, ценности. Они отстояли право говорить на родном языке еще в 2014 году.

— Для нас, жителей Донбасса, русский язык – это не просто государственный язык. Это фундамент, на котором крепко стоят наша история, культура, ценности. И в трудные времена, и в радостные мы обращаемся к русскому слову как к источнику силы, утешения и вдохновения, — поделился Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио Главы Республики добавил, что Украина продолжает притеснение русскоязычных граждан, поэтому борьба еще не окончена.

— На защиту русского языка поднялся в 2014 году Донбасс, и мы отстояли свое право говорить на родном языке. К сожалению, противник продолжает притеснение русскоязычного населения на территории оставшейся части Украины, и наша борьба еще не закончена, — добавил глава региона.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Почта Донбасса» выпустила посвященную Мариуполю марку в металле

Выпуск посвящен 245-летию со дня основания города (подробнее)