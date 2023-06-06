Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке 18 артиллерийских снарядов с 8 утра

В результате обстрела поврежден дом и автомобиль в Центрально-Городском районе Горловки. Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины три раза открыли огонь по Горловке с 8 утра. По двум районам города было выпущено порядка 18 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 08:50 зафиксирован обстрел Центрально-Городского района Горловки с позиций ВСУ, расположенных в Щебиновке. По району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.

Обстрел города возобновился в 10:05 и 10:20. Украинские боевики выпустили еще 13 снарядов натовского калибра по Никитовскому району города со своих позиций, расположенных в Леонидовке.

Мэр Горловки Иван Приходько подчеркнул, что в результате обстрела поврежден жилой дом, ограждение, автомобиль и газовая труба на улице Колхозная.

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