Денис Пушилин заявил, что попытки контрнаступления ВСУ прослеживаются на разных участках линии соприкосновения

Активизация противника особенно наблюдается в последние два дня. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что украинские боевики пытаются пойти в контрнаступление на разных участках линии соприкосновения. Об этом Денис Пушилин рассказал в эфире «Соловьев Live».

— Попытки обострения, или так называемого контрнаступления прослеживаются на разных участках в ДНР, пытаются прощупывать, — заявил врио Главы Республики.

Денис Пушилин добавил, что активизация ВСУ особенно заметна в последние два дня.

— В последние 2 дня ВСУ контратакуют большими силами, пытаясь выбить наших ребят с позиций, — добавил глава региона.

Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил о серьезном продвижении чеченских подразделений в Марьинке. Врио главы Республики подчеркнул, что это направление остается одним из самых «горячих», но освободить населенный пункт в ближайшие дни не выйдет.

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