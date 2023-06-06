Денис Пушилин заявил, что попытки контрнаступления ВСУ прослеживаются на разных участках линии соприкосновения

Активизация противника особенно наблюдается в последние два дня. Фото: АГ ДНР
Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что украинские боевики пытаются пойти в контрнаступление на разных участках линии соприкосновения. Об этом Денис Пушилин рассказал в эфире «Соловьев Live».
— Попытки обострения, или так называемого контрнаступления прослеживаются на разных участках в ДНР, пытаются прощупывать, — заявил врио Главы Республики.
Денис Пушилин добавил, что активизация ВСУ особенно заметна в последние два дня.
— В последние 2 дня ВСУ контратакуют большими силами, пытаясь выбить наших ребят с позиций, — добавил глава региона.
Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил о серьезном продвижении чеченских подразделений в Марьинке. Врио главы Республики подчеркнул, что это направление остается одним из самых «горячих», но освободить населенный пункт в ближайшие дни не выйдет.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВСУ несут существенные потери в Марьинке и Авдеевке
У Славянска уничтожены склады боеприпасов, у Красного Лимана - пресечена деятельность украинских ДРГ (подробнее)