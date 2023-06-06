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НовостиПолитика6 июня 2023 6:50

ВСУ ранили мирного жителя в Старомихайловке

Украинские боевики открыли огонь по населенному пункту в пять утра
Виктория ПОДАРОВА
Еще один мирный житель пострадал при обстреле ВСУ мирного города Республики (архивное фото)

Еще один мирный житель пострадал при обстреле ВСУ мирного города Республики (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела Старомихайловки со стороны вооруженных формирований Украины ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Старомихайловке ранен мужчина 1959 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту около 05:20, выпустив пять артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

Напомним, что за сутки ВСУ порядка 60 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Повреждено 15 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.

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