ВСУ ранили мирного жителя в Старомихайловке

Еще один мирный житель пострадал при обстреле ВСУ мирного города Республики (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела Старомихайловки со стороны вооруженных формирований Украины ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Старомихайловке ранен мужчина 1959 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту около 05:20, выпустив пять артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

Напомним, что за сутки ВСУ порядка 60 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Повреждено 15 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Макеевке под обстрелом ВСУ погиб мужчина и была ранена женщина

В эпицентре удара оказался Кировский район города (подробнее)