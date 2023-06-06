ВСУ ранили мирного жителя в Старомихайловке

Еще один мирный житель пострадал при обстреле ВСУ мирного города Республики (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В результате обстрела Старомихайловки со стороны вооруженных формирований Украины ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— В Старомихайловке ранен мужчина 1959 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.
В ведомстве добавили, что вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту около 05:20, выпустив пять артиллерийских снарядов калибром 155 мм.
Напомним, что за сутки ВСУ порядка 60 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Повреждено 15 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.
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