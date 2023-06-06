За сутки ВСУ 60 раз обстреляли ДНР из артиллерии и РСЗО

За сутки ВСУ выпустили по Республике 324 боеприпаса, включая артиллерийские снаряды, ракеты из РСЗО и AGM-88 HARM (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 60 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике. Под огнем ВСУ оказались шесть населенных пунктов региона, включая Донецк, Ясиноватую, Горловку, Макеевку и Волноваху. В результате обстрелов погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Макеевки и ранее освобожденной Ольгинке. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Ясиноватой, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, а также в ранее освобожденной Волновахе, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник совершил 27 обстрелов из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм. На горловском — 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм.

— Повреждены 15 жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой и Червоногвардейском районе Макеевки, а также семь объектов гражданской инфраструктуры, — добавили эксперты СЦКК.

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