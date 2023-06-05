В новых регионах России планируют отремонтировать более 700 километров дорог в 2023 году

Восстановление дорожной инфраструктуры в новых регионах продолжается
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2023 году министерство транспорта России планирует восстановить порядка 761 километра автомобильных дорог в новых регионах, а также построить 26 искусственных сооружений. Об этом глава Минтранса Виталий Савельев заявил на встрече с Владимиром Путиным.
— В прошлом году было капитально отремонтировано 594 километра дорог, была сделана укладка 6,5 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. В этом году мы планируем 761 километр. 16 объектов в прошлом году – это искусственные сооружения, в этом году 26 объектов мы также сделаем, — заявил министр траснспорта.
Тем временем Виталий Савельев отметил, что аэропорт в Мариуполе сможет начать работу в 2024-2025 годах. Сейчас специалисты занимаются подготовкой проектно-сметной документации. Аэропорты в других городах ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей также планируют восстанавливать, но позже.
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