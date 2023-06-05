Глава Минтранса РФ: Аэропорт в Мариуполе запустят в 2024-2025 годах

Разминирование территории аэропорта уже завершено. Фото: ДАН

Аэропорт в Мариуполе начнут ремонтировать первым среди всех аэропортов в новых регионах. Его планируют запустить в 2024-2025 годах. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев во время встречи с Владимиром Путиным.

— В наше общее развитие также попадают пять аэропортов — это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя. Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт, — отметил глава Минтраспорта.

Напомним, что аэропорт в Мариуполе прекратил работу в 2014 году. Ранее бывший глава Правительства ДНР Виталий Хоценко заявлял, что на территории аэропорта закончили разминирование. Согласно проекту, его восстановят и сделают как военным, так и гражданским.

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