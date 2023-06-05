В ДНР создана рабочая группа по вопросам помощи мобилизованным участникам СВО и их семьям

Рабочая группа будет помогать мобилизованным защитникам ДНР и их семьям
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Временно исполняющий обязанности Главы ДНР подписал распоряжение о создании в регионе рабочей группы по вопросам поддержки мобилизованных участников СВО и их семей. В группу вошли помощник Главы Республики, депутаты Народного Совета, сенатор РФ от ДНР, представители Минтруда и соцполитики, Минздрава, военного комиссариата, общественники и журналисты. Соответствующий документ опубликован на сайте Дениса Пушилина.
— Распоряжаюсь сформировать Межведомственную рабочую группу по вопросам социальной, правовой и информационной поддержки жителей ДНР, мобилизованных для участия в СВО (включая погибших, раненных, пропавших без вести), и членов их семей, — сказано в документе.
Документом устанавливается, что рабочая группа должна содействовать в правовой и социальной защите мобилизованных участников СВО, помогать в организации воспитательной работы в воинских частях, организовывать информационную и разъяснительную работу по вопросам соцобеспечения военнослужащих.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, то есть с 31 мая.
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