В ДНР создана рабочая группа по вопросам помощи мобилизованным участникам СВО и их семьям

Рабочая группа будет помогать мобилизованным защитникам ДНР и их семьям Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР подписал распоряжение о создании в регионе рабочей группы по вопросам поддержки мобилизованных участников СВО и их семей. В группу вошли помощник Главы Республики, депутаты Народного Совета, сенатор РФ от ДНР, представители Минтруда и соцполитики, Минздрава, военного комиссариата, общественники и журналисты. Соответствующий документ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Распоряжаюсь сформировать Межведомственную рабочую группу по вопросам социальной, правовой и информационной поддержки жителей ДНР, мобилизованных для участия в СВО (включая погибших, раненных, пропавших без вести), и членов их семей, — сказано в документе.

Документом устанавливается, что рабочая группа должна содействовать в правовой и социальной защите мобилизованных участников СВО, помогать в организации воспитательной работы в воинских частях, организовывать информационную и разъяснительную работу по вопросам соцобеспечения военнослужащих.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, то есть с 31 мая.

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