Первый зал музея трудовой доблести Донбасса откроется в сентябре

Первый зал музея будет посвящен истории Великой Отечественной войны. Фото: Толстыкина/ТГ

В сентябре в Макеевке планируют открыть первый зал музея трудовой доблести Донбасса. Он будет посвящен истории Великой Отечественной войны. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал исполняющий обязанности министра культуры ДН Михаил Желтяков.

— Музей трудовой славы Донбасса находится в центре Макеевки. Уже прописана концепция этого будущего музея, часть экспонатов у нас есть. Также мы продолжаем собирать коллекцию. Я думаю, что ко Дню освобождения Донбасса мы в музее откроем первый зал — он будет посвящен Великой Отечественной войне, — отметил глава Минкультуры региона.

Напомним, что Минкультуры Донецкой Народной Республики заявило о планах создать музей трудовой доблести Донбасса в конце апреля 2023 года. Он станет культурно-просветительским центром для жителей региона. К сбору экспонатов для будущем экспозиции может присоединиться любой житель Республики.

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