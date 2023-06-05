СЦКК ДНР: Украинские боевики повредили два дома в Петровском районе Донецка

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка около трех часов ночи. В результате обстрела повреждены два частных жилых дома. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Петровском районе Донецка зафиксированы повреждения частных жилых домов на улицах Вучетича и Софьи Перовской. Около 03:30 украинские боевики выпустили по району пять снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в населенном пункте Максимильяновка, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за сутки ВСУ выпустили по Донецкой Народной Республике свыше 300 боеприпасов. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Макеевка и другие населенные пункты. В результате обстрелов ранения получил один мирный житель, повреждено 19 домов.

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