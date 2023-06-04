Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР Александру Фоменко посмертно

Александр Фоменко погиб при выполнении воинского долга. Фото: Скриншот с видео в телеграм-канале Главы ДНР

Сегодня, 4 июня, врио Главы ДНР Денис Пушилин открыл памятную мемориальную доску на енакиевской гимназии им. Берегового ее мужественному выпускнику Александру Фоменко, который погиб 9 сентября 2022 года под Великой Новоселовкой.

- С большим уважением присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Фоменко Александру Олеговичу. Посмертно. «Золотую Звезду» ДНР передал маме героя, - сказал Денис Владимирович. - Все, кто знал Александра Фоменко, отмечают, что он еще в школе совершал поступки настоящего мужчины, поэтому неудивительно, что своей профессией выбрал спасение людей – поступил после школы в «Академию гражданской защиты» МЧС ДНР. 24 февраля 2022 года пошел защищать Донбасс, и в августе был награжден медалью «За освобождение Мариуполя».

Александр Фоменко погиб при выполнении воинского долга.

- Будучи раненым, до конца выполнял боевую задачу, тем самым спас своих товарищей. Ему было 24 года. Наша обязанность увековечить память о таких ребятах, отдавших свою жизнь за освобождение родной земли, - отметил глава Республики.

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