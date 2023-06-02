Правительство ДНР ужесточило контроль за ценами на жизненно важные лекарства

В регионе ужесточили контроль за наценками на лекарства
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Правительство Донецкой Народной Республики утвердило предельный размер оптовых и розничных надбавок на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств к фактическим отпускным ценам производителя. Об этом рассказал председатель Правительства региона Евгений Солнцев.
— Ужесточаем контроль за надбавками на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Цены на жизненно необходимые лекарства должны быть доступными для жителей Республики. Необоснованное их завышение не допустимо, — отметил Евгений Солнцев.
Напомним, что ранее в Республике начали мониторить цены на жизненно необходимые лекарства. В системе мониторинга цен уже зарегистрировались шесть респондентов из региона. В марте они внесли более 12,2 тысячи записей о ценах на лекарственные препараты, в апреле сделали около 11,7 тысячи пометок.
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