В ДНР стартует программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Соответствующее постановление подписал глава Правительства России Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Председатель Правительства ДНР Михаил Мишустин подписал постановление о запуске в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получить до 50 млн рублей на развитие дела. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

— Финансироваться программа будет за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Планируемый объем выдачи льготных кредитов для МСП – 10 млрд рублей, — отметили в пресс-службе.

В Правительстве РФ добавили, что взять льготный кредит предприниматели смогут до конца 2025 года. Они будут выдаваться по ставке до 10% сроком до трех лет, а максимальный размер займа составит 50 млн рублей.

— Кредиты будут выдаваться под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, — подчеркнули в пресс-службе.

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