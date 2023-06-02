Правительство России направило 4,5 миллиарда рублей для поддержки фермеров в новых регионах

Поддержка фермеров региона продолжится и в следующем году. Фото: ДАН

Совокупный объем государственной поддержки фермеров в новых регионах России в 2023 году составил порядка 4,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках итоговой коллегии Минсельхоза России.

— В текущем году совокупный объем господдержки для фермеров новых регионов составит 4,5 миллиарда рублей. Два миллиарда рублей направят в новые регионы для льготного лизинга, — отметила вице-премьер.

Министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко подчеркнул, что Правительство России продолжает помогать фермерам в новых регионах.

— Со стороны Президента России, Председателя Правительства, министра сельского хозяйства, оказывается колоссальное внимание и поддержка новым регионам. Будем делать все для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны, — добавил глава Минагропрома Республики.

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