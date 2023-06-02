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НовостиПолитика2 июня 2023 13:26

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке 20 снарядов натовского калибра за полчаса

Под огнем оказался Никитовский район города
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ ежедневно открывают огонь по мирным кварталам города (архивное фото)

ВСУ ежедневно открывают огонь по мирным кварталам города (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки из артиллерии 155 мм. По городу было выпущено порядка 20 снарядов за полчаса. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 15:27 зафиксирован обстрел Никитовского района Горловки с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в Дзержинске. По городу было выпущено семь снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что обстрел района возобновился в 15:50 и 16:00. По городу было выпущено еще 13 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков в Дзержинске.

Напомним, что сегодня ВСУ дважды обстреляли Петровский районе Донецка из РСЗО. По району было выпущено 20 ракет из оккупированной украинскими боевиками Кураховки.

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