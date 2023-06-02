Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке 20 снарядов натовского калибра за полчаса

ВСУ ежедневно открывают огонь по мирным кварталам города (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки из артиллерии 155 мм. По городу было выпущено порядка 20 снарядов за полчаса. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 15:27 зафиксирован обстрел Никитовского района Горловки с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в Дзержинске. По городу было выпущено семь снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что обстрел района возобновился в 15:50 и 16:00. По городу было выпущено еще 13 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков в Дзержинске.

Напомним, что сегодня ВСУ дважды обстреляли Петровский районе Донецка из РСЗО. По району было выпущено 20 ракет из оккупированной украинскими боевиками Кураховки.

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