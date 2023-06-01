Глава Минобрнауки ДНР: Следующий учебный год пройдет в комбинированном формате

Учеба в следующем году может быть частично организована в очном формате Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Следующий учебный год в Донецкой Народной Республике пройдет в комбинированном формате. Очное посещение занятий может быть организовано по заявлениям родителей. Об этом сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова на прямой линии с жителями региона.

— Благодаря вам, уважаемые родители, мы провели соцопрос в городах и районах, где учебный год прошел дистанционно. Мы будем применять комбинированный формат с очным посещением по заявлению родителей, — отметила Колударова.

Напомним, что ранее глава министерства рассказала о том, как будет организована вступительная кампания в ДНР в 2023 году. Она пройдет в дистанционном формате, а абитуриенты будут поступать в учебные заведения на основании конкурса аттестатов. Очный прием документов возможно организовать только в Мариуполе. Кроме того, для участников СВО появилась отдельная квота.

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