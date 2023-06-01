В конкурсе лучших проектов создания комфортной среды приняли участие 14 городов ДНР

Результаты конкурса станут известны в сентябре. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

14 проектов благоустройства городской среды в городах ДНР направлены для участия во Всероссийском комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

— Республиканская Межведомственная комиссия отобрала для участия в федеральном этапе конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды заявки Шахтерска, Снежного, Харцызска, Зугрэса, Тореза, Докучаевска, Ясиноватой, Светлодарска, Енакиево, Волновахи, Иловайска, Новоазовска, Ждановки, Кировского, — отметили в Минстрое. — Результаты станут известны в сентябре.

Благоустройство территорий, поданных на конкурс, начнется в 2024 году.

Напомним, что ранее комиссия одобрила десять заявок, а четыре отправила на доработку. Всего в конкурсе участвуют 16 городов Республики, которые предложили свое видение по благоустройству территорий.

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