Госдума РФ приняла закон о бесплатной юридической помощи участникам СВО

Военнослужащие смогут получить бесплатную консультацию у адвокатов и общественных организаций. Фото: ДАН

Государственная Дума России во втором и третьем чтениях приняла проект закона о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Закон также распространяется на защитников ДНР с 2014 года. Военнослужащие смогут получать бесплатные консультации по выплатам компенсаций и довольствия. Об этом сообщили в пресс-службе Рабочей группы по СВО.

— Ко второму чтению мы уточнили перечень всех участников спецоперации и членов их семей, которые могут воспользоваться бесплатной юридической помощью. Это и военнослужащие, и контрактники, и мобилизованные. Кроме того, в этот перечень мы включили защитников ЛНР и ДНР с 2014 года, — отметил руководитель подгруппы по вопросам нормативно-правового обеспечения Дмитрий Вяткин.

Вяткин добавил, что военнослужащие смогут получать консультации в общественных организациях и у адвокатов.

— Теперь защитники нашей страны и члены их семей могут получать бесплатные консультации по вопросам выплат компенсаций и довольствия, оформления льгот и других мер социальной поддержки в юридических клиниках, общественных организациях и у адвокатов, которые оказывают бесплатную юридическую помощь.

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