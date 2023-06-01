Вице-премьер ДНР рассказала о процессе восстановления утерянных документов

Комиссия уже помогла некоторым жителям Республики подтвердить период работы и трудовой стаж Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина рассказала о работе межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав отдельных категорий лиц. С ее помощью можно восстановить утраченные документы, которые нужны для оформления пенсий и социальных пособий.

— Комиссия создана для помощи людям, которые утратили важные документы. Если у жителя Республики не хватает определенных документов для оформления пенсии, социальных выплат, выплат по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплат по безработице – подтвердить необходимые данные можно с помощью комиссии, — отметила Толстыкина.

Зампред Правительства ДНР добавила, что для восстановления документов нужно отправить заявление на электронную почту. Специалисты уже начали помогать жителям Республики.

— Обращения касались вопроса подтверждения периодов работы и заработной платы для включения в общий страховой (трудовой) стаж, с учетом которых назначается пенсия. На основании полученных результатов гражданам были выданы заключения, — подчеркнула вице-премьер.

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