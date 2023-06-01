ВСУ обстреляли детскую площадку в Киевском районе Донецка, ранена женщина

Украинские боевики обстреливают мирные кварталы Донецка (архивное фото). Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли детскую площадку около администрации Киевского района Донецка. В результате украинской агрессии пострадала мирная жительница. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Вражеский боеприпас попал на территорию детской площадки перед зданием районной администрации. Осколком задело случайную прохожую. Ей оказывают первую помощь. Повреждено остекление в административном здании, — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее ребенок получил ранение из-за обстрела Горловки из реактивной системы залпового огня. Огонь велся по жилмассиву «Комсомолец» и поселку шахты имени Гагарина. Противник использовал РСЗО «Град». Один из снарядов разорвался на футбольном поле стадиона «Олимп» ДЮСШ № 3. Кроме того, получила повреждения школа № 48.

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