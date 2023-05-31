Военные эксперты СЦКК ДНР определили, что Калининский район Донецка ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS

ВСУ днем обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS

По уточненным данным, ВСУ обстреляли Калининский район Донецка из реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив с применением осколочных ракет М-31. В результате обстрела повреждения получили жилые дома. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с украинскими боевиками терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики. Зафиксированы повреждения частных жилых домов по улицам Симферопольской и Герцена, — отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады (командир – полковник Храпач Дмитрий Александрович).

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

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