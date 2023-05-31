Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 мая 2023 17:59

Военные эксперты СЦКК ДНР определили, что Калининский район Донецка ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS

По району было выпущено три ракеты
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ днем обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS

ВСУ днем обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS

По уточненным данным, ВСУ обстреляли Калининский район Донецка из реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив с применением осколочных ракет М-31. В результате обстрела повреждения получили жилые дома. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с украинскими боевиками терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики. Зафиксированы повреждения частных жилых домов по улицам Симферопольской и Герцена, — отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады (командир – полковник Храпач Дмитрий Александрович).

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ выпустили по Горловке десять ракет РСЗО

Обстрелу подвергся Никитовский район города (подробнее)