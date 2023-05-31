ВСУ выпустили по Горловке десять ракет РСЗО

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Республики Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Никитовскому району Горловки из реактивной системы залпового огня, выпустив десять ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 18:05 зафиксирован обстрел Никтовского района Горловки. С позиций украинских боевиков, расположенных в Дзержинске, было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Напомним, что сегодня над Буденовским районом Донецка сбили украинскую ракету. Ранее ВСУ открыли огонь по Калининскому району Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО. Мэр Донецка предупредил дончан о возможной опасности. Алексей Кулемзин подчеркнул, что жителям города необходимо быть предельно осторожными и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Кулемзин: ВСУ ранили мирного жителя в Кировском районе Донецка

Его доставили в больницу (подробнее)