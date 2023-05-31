Порядка десяти миллиардов рублей направили на выплаты медикам, которые лечат раненных военнослужащих

Врачи новых регионов продолжают получать специальные выплаты Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Правительство России направило порядка десяти миллиардов рублей на выплаты врачам, которые оказывают медпомощь раненным в ходе СВО военнослужащим. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Почти 10 млрд рублей выделено на социальные выплаты медицинским и иным работникам первичного звена и оказывающим медпомощь пациентам, получившим ранения в ходе СВО, — отметила Голикова.

Вице-премьер добавила, что с 2024 года новые регионы приступают к программе модернизации первичного звена здравоохранения.

— Планируется приобретение 169 единиц автотранспорта для амбулаторных медорганизаций, две передвижных медицинских комплексов и 19 быстровозводимых модульных конструкций, — подчеркнула Татьяна Голикова.

Напомним, что ранее завотделом Республиканского травматологического центра в Донецке обратился к Владмиру Путину с просьбой создать крупную детскую клинику в ДНР.

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