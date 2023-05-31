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НовостиПолитика31 мая 2023 15:09

Порядка десяти миллиардов рублей направили на выплаты медикам, которые лечат раненных военнослужащих

Такие выплату получают медики из новых регионов
Виктория ПОДАРОВА
Врачи новых регионов продолжают получать специальные выплаты

Врачи новых регионов продолжают получать специальные выплаты

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Правительство России направило порядка десяти миллиардов рублей на выплаты врачам, которые оказывают медпомощь раненным в ходе СВО военнослужащим. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Почти 10 млрд рублей выделено на социальные выплаты медицинским и иным работникам первичного звена и оказывающим медпомощь пациентам, получившим ранения в ходе СВО, — отметила Голикова.

Вице-премьер добавила, что с 2024 года новые регионы приступают к программе модернизации первичного звена здравоохранения.

— Планируется приобретение 169 единиц автотранспорта для амбулаторных медорганизаций, две передвижных медицинских комплексов и 19 быстровозводимых модульных конструкций, — подчеркнула Татьяна Голикова.

Напомним, что ранее завотделом Республиканского травматологического центра в Донецке обратился к Владмиру Путину с просьбой создать крупную детскую клинику в ДНР.

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