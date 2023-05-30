ВСУ нанесли массированный удар по Горловке и Верхнетроицкому из РСЗО

Последствия обстрела уточняются Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки из реактивной системы залпового огня, выпустив 15 ракет. Обстрелу также подвергся населенный пункт Верхнетроицкое. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 20:10 зафиксирован обстрел Никитовского района Горловки из реактивной системы залпового огня. По городу было выпущено 15 ракет с позиций украинских боевиков, расположенных в Дзержинске, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в это же время обстрелу подвергся населенный пункт Верхнетроицкое. По нему ВФУ выпустили 20 ракет из РСЗО со своих позиций в Сухой Балке.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка. За час ВСУ выпустили по районам шесть ракет и 11 артиллерийских снарядов. Последствия обстрела уточняются.

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