Денис Пушилин принял участие в сессии Правительства РФ по вопросам интеграции новых регионов

Республика чувствует помощь и поддержку Правительства России, заявил Денис Пушилин. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин принял участие в стратегической сессии Правительства России, посвященной вопросам интеграции новых регионов. В выступлении глава Республики коснулся вопросов введения СЭЗ и передачи шахт инвесторам.

— Обсуждали задачи, которые позволят достигнуть цели, обозначенной Президентом, – вывести качество жизни граждан в новых регионах на общероссийский уровень. Интеграционные процессы в Республике активно идут, особенно в социальной сфере, осуществляется переход на российские стандарты. Ремонтируются школы, детские сады, больницы, дороги – здесь особо заметны преобразования, — поделился Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио Главы добавил, что вопросам интеграции уделяется пристальное внимание.

— В своем выступлении коснулся вопросов, от решения которых многое зависит. Это принятие закона о свободной экономической зоне с правками, которые позволят привлечь инвесторов, а значит, перезапустить промышленность. А также реструктуризация шахт и передача некоторых из них инвесторам, — добавил глава региона.

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