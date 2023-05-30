Санкт-Петербург построит в Мариуполе современный оздоровительный центр

Два комплекса регион-шеф подарит Мариуполю. Фото: Моргун/ТГ

Регион-шеф Санкт-Петербург построит два оздоровительных комплекса в Мариуполе. Один будет расположен в Жовтневом районе на улице Митрополитской, а второй — в Ильичевском. Регион-шеф также поможет оснастить будущие учреждения. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Санкт-Петербург приступил к строительству банно-оздоровительного комплекса на улице Митрополитской, 5. На первоначальном этапе рабочие выполнят демонтажные работы, восстановят кровлю и устранят последствия обрушений внутренних конструктивов. Здесь также проведут новые инженерные сети и выполнят заливку полов, — отметил градоначальник.

Моргун добавил, что второй комплекс построят в Ильичевском районе.

— В комплексах откроются и современные фитнес-центры с полной комплектацией необходимым оборудованием, — отметил мэр приморского города.

Напомним, что в Мариуполе уже начали подготовку в празднику выпускников «Алые паруса». Пирс благоустроят за две недели.

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