Пирс в Мариуполе для проведения праздника выпускников «Алые паруса» подготовят за две недели

Подготовка к празднику уже началась. Фото: Моргун/ТГ

За две недели мариупольский пирс подготовят к проведению праздника выпускников «Алые паруса». Специалисты уже приступили к благоустройству территории. Об этом сообщил мэр приморского города Олег Моргун.

— На городском пирсе с профильными заместителями Викторией Калачевой и Евгением Хармышевым, а также начальником управления жилищно-коммунального хозяйства ознакомились с ходом подготовки к празднику выпускников «Алые паруса». Определили наилучшее место для праздника и приступили к благоустройству территории, — поделился мэр в своем телеграм-канале.

Моргун добавил, что в рамках восстановление строители отремонтируют объекты на пирсе, поврежденные ВСУ.

— Планируем провести мероприятие в июне на региональном уровне. В течение двух недель на городском пирсе будет наведен идеальный порядок, и Мариуполь будет готов принимать гостей, — отметил градоначальник.

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