Министр транспорта ДНР проверил ход ремонта дорог к КПП «Мариновка» и «Успенка»

Восстановление дорог в Республике продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава министерства транспорта Донецкой Народной Республики Владимир Тужилин проверил ход восстановления дорог, который ведут к контрольно-пропускным пунктам «Мариновка» и Успенка». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

— В настоящее время по этим участкам идет восстановление земляного полотна, основания и нижних слоев дорожной одежды. На одном из участков дорожники уже приступили к устройству нового асфальтобетонного покрытия. Параллельно ведутся работы по ремонту искусственных сооружений для обеспечения водоотвода, — отметил министр.

Владимир Тужилин добавил, что восстановление дорог поможет увеличить безопасность участников движения и разгрузит транспортные потоки Республики.

Напомним, что сейчас в ДНР заканчивают строительство парковки для большегрузов рядом с КПП «Весело-Вознесенка» в Новоазовском районе. Ранее ход строительства площадок проинспектировал министр транспорта региона.

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