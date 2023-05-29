В Мариуполе появится административное здание для молодежных организаций

В здании восстановят фасад и кровлю. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе восстановят здание, которое в будущем планируют перепрофилировать под административный комплекс для всероссийских молодежных организаций. Основной объем перепрофилировать под административный комплекс для всероссийских молодежных организаций. Об этом сообщил мэр приморского города Олег Моргун.

— С профильным заместителем Викторией Калачевой и руководителем местного отделения МГЕР в Мариуполе – начальником отдела молодежной политики Никитой Аверкиным осмотрели состояние здания по бульвару Хмельницкого, 4. Здесь предстоит выполнить фасадные, кровельные работы, закрыть тепловой контур, провести внутреннюю отделку помещений, — поделился Моргун в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что здание отдадут организациям, чье представительство есть в Мариуполе.

— Основной объем ремонтных работ выполнит подрядная организация. Молодогвардейцы предварительно помогут подготовить объект под восстановление, — добавил Моргун.

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