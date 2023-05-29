Глава Правительства ДНР обратился к Михаилу Мишустину с предложениями о развитии бизнеса в регионе

В регионе планируют развивать МСП. Фото: ДАН

Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев обратился к главе Правительства России Михаилу Мишустину с рядом предложений о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. Среди них — принятие законопроекта о компаниях МСП на новых территориях уже в текущую сессию Правительства.

— Глава правительства ДНР поблагодарил правительство за поддержку, которую получают новые регионы для развития МСП, и обратился к Михаилу Мишустину с рядом предложений: принять законопроект о компаниях МСП на новых территориях уже в текущую сессию, чтобы обеспечить им доступ к господдержке, а также реализовать дополнительные меры поддержки предпринимателей, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в виде безвозмездных грантов, — отметили в пресс-службе.

Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Минфином обеспечить запуск программы грантовой поддержки социальных предпринимателей на территориях новых субъектов.

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