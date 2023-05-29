В ДНР вступил в силу закон о выборах депутатов Народного Совета

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Постановлением Народного Совета принят закон «О выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики». Документ устанавливает порядок подготовки и проведения выборов в регионе. Закон опубликован на сайте врио Главы ДНР Дениса Пушилина.

— Выборы депутатов Народного Совета являются обязательными и периодическими. Днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий депутатов. Срок полномочий депутатов одного созыва составляет пять лет, — сказано в документе.

Законом также определен статус кандидатов, установлен порядок информирования избирателей и проведения предвыборной агитации, финансирования выборов, обнародования и опубликования итогов голосования и результатов выборов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

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