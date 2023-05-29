Прокуратура ДНР направила в суд дело украинского боевика, расстрелявшего мирных жителей Мариуполя

БОевика обвиняют по трем статьям УК РФ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Донецкой Народной Республики передала в суд дело украинского боевика, который расстрелял трех мирных жителей Мариуполя. Двое мужчин скончались от полученных ранений, третьему удалось спастись. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры России.
— Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего разведчика-оператора разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Виталия Прокопчука. Обвиняемый, находясь на боевой позиции в помещении отделения «Ощадбанка» , расстрелял из ручного пулемета конструкции Калашникова трех гражданских мужчин, передвигавшихся по улице, — отметили в ведомстве.
В Генпрокуратуре добавили, что один из пострадавших получил ранение в ногу и успел скрыться. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
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