ВСУ выпустили по центру Горловки 20 ракет из РСЗО

По городу выпустили 20 ракет из РСЗО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли село Озеряновка в Центрально-Городскойм районе Горловки. По населенному пункту было выпущено 20 ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 15:30 по селу Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки было выпущено 20 ракет из РСЗО. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Нелеповка, — отметили в ведомстве.

Напомним, что сегодня в результате обстрела Горловки возник пожар в многоквартирном доме. Прибывшие на место пожарные установили, что в доме загорелся газопровод, а также оконный блок в подъезде между первым и вторым этажами. Причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета. Спустя полчаса возгорание удалось ликвидировать.

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