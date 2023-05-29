В Эрмитаже выставили картину шестиклассника из Донецка

Рисунок Данила Палько признан одним из лучших. Фото: ТГ/Кулемзин

Работа донецкого шестиклассника выставлена в главном зале Эрмитажа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Донецка Алексей Кулемзин.

По его словам, автор картины - учащийся школы № 7 Данил Палько - принял участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Портрет эрмитажного кота».

- Его рисунок признан одним из лучших, - отметил градоначальник.

Конкуренция была немалой - всего в конкурсе участвовали около 12 тысяч человек со всех уголков России. Данил стал одним из 55 юных художников, чью работу отобрали по итогу.

- Жюри отобрало 55 лучших работ. Из 15 создана экспозиция, авторы остальных 45 рисунков были лично приглашены на ее открытие в Питер, - рассказал Кулемзин.

Сообщается также, что организация экспозиции и сам конкурс приурочены ко Дню эрмитажного кота, который отмечают здесь 28 мая.

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