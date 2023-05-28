В Макеевку для бойцов СВО привезли помощь из Екатеринбурга. Фото: горадминистрация

В Макеевку привезли помощь для бойцов специальной военной операции из Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- В перинатальный центр Макеевки для бойцов СВО доставили помощь из Екатеринбурга. В груз вошли постельное белье, пеленки, пеленальные столы и холодильные камеры, - сообщили в макеевской мэрии.

Тем временем, силами Первого армейского корпуса ВС РФ было доставлено более 20 тонн груза от общественных организаций «Фонд география сердца» и «Вече». По данным Управления Народной Милиции, в составе груза были квадрокоптеры, рации, метеостанции, телефоны и планшеты, рюкзаки, медицина для наших бойцов, а для мирных жителей средства гигиены, памперсы, одежда и обувь, детские игрушки для интернатов и многое другое. Груз был собран неравнодушными гражданами и в кротчайшие сроки доставлен в Донецк.

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