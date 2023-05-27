До конца предварительного голосования партии «Единая Россия» в ДНР остался один день

Жители Республики смогут проголосовать за выбранных кандидатов до 18:00 28 мая. Фото: пресс-служба «Единой России»

100 избирательных участков, открытых в ДНР для предварительного голосования партии «Единая Россия», закроются 28 мая в 18:00. У жителей Донецкой Народной Республики остался день, чтобы проголосовать за выбранных кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе донецкого отделения партии.

— Участки для голосования будут работать 28 мая с 8.00 до 18.00. Сделай свой выбор и проголосуй за кандидатов, которые будут представлять нашу партию на осенних выборах. Напоминаем, голосование проходит в рейтинговой форме. Проголосовать можно не только за одного кандидата, а за нескольких, вплоть до максимального количества участников в списке, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что праймериз «Единой России» в очном формате проходит в регионе три дня — с 26 по 28 мая. Всего в Республике было открыто 100 избирательных участков во всех городах. Заявки на участие подали почти 1300 кандидатов, среди них учителя, врачи, общественники, предприниматели, волонтеры и активная молодежь.

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