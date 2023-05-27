В Предварительном голосовании «Единой России» поучаствовали ветераны из Мариуполя Степан Волошин и Тамара Федченко

Степан Волошин. Фото: https://t.me/er_donetsk

В ДНР проходит очный этап Предварительного голосования «Единой России». Стационарные участки открыты и в Мариуполе. В городе отмечается высокая явка избирателей. Жители приходят и приезжают со всех уголков городского округа, чтобы проявить активную гражданскую позицию.

Отдельного внимания заслуживают участники Великой Отечественной войны, мариупольцы Степан Волошин и Тамара Федченко. В силу своего возраста они не могут самостоятельно посетить участки Предварительного голосования, поэтому к ним отправилась выездная комиссия.

- Нужно выбирать людей, которым мы доверяем. А мы доверяем «Единой России» - она первой пришла нам на помощь, - говорит ветеран тыла Тамара Федченко.

Ранее «Единая Россия» сообщала, что в ДНР на стационарных участках проголосовали более 60 тысяч человек.

Предварительное голосование «Единой России» продлится до 28 мая включительно. Счётные участки работают с 8:00 до 18:00. Адреса участков можно узнать по номеру телефона 45-0-45.

Электронное голосование доступно ранее зарегистрированном избирателем до 28 мая до 20:00.

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