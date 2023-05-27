В ДНР заканчивают строительство парковки для большегрузов рядом с КПП «Весело-Вознесенка»

Строительство первой площадки для большегрузов полностью завершено. Фото: Минтранс ДНР

Глава министерства транспорта Донецкой Народной Республики Владимир Тужилин проверил ход строительства и благоустройства перехватывающих парковок по пути следования в сторону пункта пропуска «Весело-Вознесенка» в Новоазовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

— По поручению Председателя Правительства Республики Евгения Солнцева взял на личный контроль ход работ по обустройству двух перехватывающих парковок в Новоазовском районе.По первой площадке практически все готово. На второй площадке, она гораздо больше по размерам, строительно-монтажные работы продолжаются, — подчеркнул министр.

Глава Минтранса добавил, что сейчас строители засыпают вторую площадку щебнем, после чего подрядчик перейдет к укладке асфальтобетонного покрытия.

Напомним, что ранее в Республике закончили строительство пункта пропуска «Шрамко-Ульяновское». КПП, который связывает Амвросиевский район ДНР и Весело-Вознесенку в Ростовской области, начал работу в середине мая.

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