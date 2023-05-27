В Мариуполь доставили более 500 комплектов спецодежды для строительных бригад

Спецодежду передадут строительным бригадам Мариуполя. Фото: Моргун/ТГ

Заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Петр Толстой передал Мариуполю 500 комплектов одежды и обуви для строительных бригад. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— Для мариупольцев, которые принимают самое активное участие в восстановлении городского жилого фонда, – это крайне ценный гуманитарный груз. С его помощью мы сможем полностью обеспечить наших строителей необходимой экипировкой. Я искренне благодарю Петра Олеговича за визит и такую своевременную помощь, — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее в Мариуполе начали ремонт фабрики по пошиву спецодежды и другой текстильной продукции. Ее здание сильно пострадало в ходе боевых действий - степень разрушения составляла свыше 60%. По словам директора фабрики, ремонт планируют закончить уже этим летом.

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