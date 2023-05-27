Количество пострадавших в результате обстрела НИИ в Донецке возросло до четырех

Еще два мирных жителя пострадали при обстреле Калининского района Донецка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По уточненной информации, еще два мирных жителя получили ранения в результате обстрела здания Научно-исследовательского центра в Калининском районе Донецка 26 мая. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате вчерашнего обстрела института НИИВЭ в Калининском районе нашего города. По уточненным данным ранения также получили двое мужчин 1949 и 1973 годов рождения, — отметил градоначальник.

Напомним, что вчера украинские боевики два раза обстреляли Калининский район Донецка за полчаса, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, один человек погиб. Повреждения получили Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР по проспекту Ильича, Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР, десять легковых автомобилей, здание Научно-исследовательского института и АЗС по Красногвардейскому проспекту.

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