В Мариуполе после завершения ремонта текстильной фабрики появится до 50 новых рабочих мест

На фабрике готовы выпускать до 5 тысяч сложной продукции в месяц, в том числе спецодежды Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До 50 новых рабочих мест появится в Мариуполе после завершения ремонта фабрики по пошиву спецодежды и другой текстильной продукции. Об этом сообщил ДАН директор ООО «Трансстрой» Дмитрий Плетень.

Он отметил, что объем работы здесь достаточно большой. Фабрику запустили еще в прошлом году. Ее здание сильно пострадало в ходе боевых действий - степень разрушения составляла свыше 60%.

- Восстанавливаем ее сейчас, готовим второе крыло. Это под еще большие мощности. Есть желающие возвращаться в строй из тех, кто был вынужден покинуть город, - рассказал руководитель предприятия.

По словам директора фабрики, ремонт планируют закончить уже этим летом. Сейчас в мариупольском филиале «Трансстроя» работают 106 человек, запуск второго крыла позволит создать рабочие места еще примерно для полусотни жителей города. Невзирая на сложности, сейчас фабрика готова выпускать до 5 тысяч сложной продукции в месяц, в том числе спецодежды. После окончания ремонта эти показатели могут удвоиться.

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