За месяц жители ДНР открыли более 100 тысяч счетов в «Промсвязьбанке»

Банк продолжает открывать новые отделения на территории ДНР. Фото: пресс-служба банка

Жители Донецкой Народной Республики открыли в ПСБ свыше 100 тысяч счетов для получения заплат и пенсий. Всего на депозитах и накопительных счетах донецкого филиала ПСБ сейчас размещено почти 18 миллиардов рублей сбережений розничных клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

— Только за последний месяц жители Республики открыли в ПСБ более 100 тысяч новых счетов для получения зарплат и пенсий, безналичной оплаты коммунальных услуг и товаров в торговых точках, — подчеркнули в банке.

Напомним, что ранее жителям региона стали доступны кредитные карты от «Промсвязьбанка». Финансовая организация запустила в регионе выдачу кредитных карт «100+» с беспроцентным периодом до 101 дня. Минимальный лимит по карте составит 10 тысяч рублей. Оформить кредитную карту можно в любом отделениеи банка в регионе.

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