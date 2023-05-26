Абоненты «Феникса» смогут пройти идентификацию в отделениях «Почты Донбасса»

Мобильные бригады оператора помогут пройти процедуру тем, кому сложно передвигаться. Фото: пресс-служба оператора

Абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с начала июля начнут проходить идентификацию, чтобы подтвердить, что номер действительно принадлежит им. Такая процедура поможет обезопасить абонентов от телефонного мошенничества. Вице-премьер ДНР Владимир Ежиков рассказал, как будет проходить сверка персональных данных и где ее можно будет пройти.

— Пройти идентификацию нужно только тем абонентам, которые получили соответствующее сообщение от оператора. Рассылка начнётся с 1 июня и будет проходить поэтапно, чтобы не создавать очереди в центрах обслуживания «Феникс». Идентификацию можно будет пройти не только в Центрах обслуживания абонентов, но и в любом ближайшем отделении «Почты Донбасса», — заявил зампред.

Владимир Ежиков добавил, что республиканский оператор организует мобильные бригады для идентификации маломобильных граждан. Для сверки данных при себе нужно будет иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

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