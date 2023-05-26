Количество пострадавших при обстреле ВСУ Калининского района Донецка возросло до двух

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела, один человек погиб Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате массированного обстрела Калининского района Донецка из реактивной системы залпового огня ранения получили два мирных жителя, один человек погиб. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице 50-й Гвардейской Дивизии, 17 погиб сотрудник НИИ — женщина 1987 года рождения, женщины 1968 и 1947 годов рождения получили ранения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что в результате обстрела повреждения получили Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР по проспекту Ильича, Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР, десять легковых автомобилей, здание Научно-исследовательского института и АЗС по Красногвардейскому проспекту.

Напомним, что сегодня с утра украинские боевики два раза открывали огонь по району с использованием реактивной системы залпового огня.

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