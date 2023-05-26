В ДНР открыли 100 участков для предварительного голосования «Единой России»

Участки для голосования открыты в каждом населенном пункте региона. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике открыто 100 участков для предварительного голосования российской политической партии «Единая Россия». Участки появились в каждом населенном пункте региона и продолжат работу до 28 мая. Об этом рассказал врио Главы Республики Денис Пушилин.

— Как председатель оргкомитета предварительного голосования могу сообщить, что 29 мая мы подведем итоги и огласим имена победителей. Порадовала активность людей, как в качестве участников, так и избирателей. У нас почти 1300 кандидатов, среди которых участники СВО, шахтеры, учителя, врачи, волонтеры, много молодежи, — отметил Пушилин.

Врио Главы добавил, что кандидаты, прошедшие этап предварительного голосования, смогут возродить Донбасс.

Напомним, что голосование в онлайн-формате началось четыре дня назад. За это время свыше 47 тысяч жителей Республики приняли участие в праймериз.

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