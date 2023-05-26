На счета шахт ДНР поступили средства для погашения задолженности горнякам

Средства на счета других гольных предприятий региона поступят в ближайшие дни Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На счета угольных предприятий ДНР «Торезантрацит», «Макеевугль» и «Донецкой угольной энергетической компании» поступила средства, за счет которых будет погашены задолженность пред горняками. Зарплату шахетрам выплатят в ближайшее время. Об этом рассказал первый зампредседатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

— Все, что зависело от нас, мы выполнили. Теперь вопрос, как быстро «сработают» сами угольные объединения, чтобы зачислить деньги на карточные счета своих работников. Думаю, это произойдет сегодня, так как в этом заинтересованы не только сами предприятия, но и финансовые структуры Республики, — отметил Чертков.

Вице-премьер добавил, что уже началась подготовка документов для следующей выплаты.

— Далее приложим все усилия. чтобы подобных ситуаций в будущем не происходило. Начинаем готовить документы, необходимые для выплаты зарплаты с мая по сентябрь, — подчеркнул зампред.

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