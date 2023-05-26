Денис Пушилин включил освобожденный Артемовск в зону ответственности Шахтерска

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал указ, согласно которому ранее освобожденный Артемовск временно включается в зону ответственности администрации Шахтерска. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— В связи с освобождением территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины, в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на указанных территориях постановляю включить в зону влияния и ответственности Шахтерска город Артемовск, — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, что ранее свыше 3,5 тысяч жителей Артемовска эвакуировали в пункты временного размещения в ДНР. Ранее в городе начали работу сотрудники российской полиции, однако опасность удара ВСУ по флангам Артемовска сохраняется.

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