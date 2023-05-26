ВСУ убили мирного жителя в Калининском районе

Под обстрел попало здание НИИ в районе Покровского рынка. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли массированный огонь по зданию Научно-исследовательского института, расположенного в Калининском районе Донецка. В результате обстрела погиб один мирный житель. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По предварительной информации в результате обстрела Калининского района зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб. Информация уточняется, — отметили градоначальник.

Напомним, что сегодня около 08:40 украинские боевики нанесли удар по Калининскому району Донецка из реактивной системы залпового огня, выпустив шесть ракет со своих позиций, расположенных в населенном пункте Дачное.

Всего за сутки ВСУ выпустили по Республике свыше 270 боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили семь мирных жителей, в том числе двое детей.

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