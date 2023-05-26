За сутки ВСУ ранили семь мирных жителей в ДНР

ВСу вновь нанесли удары по мирным городам Республики. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки 46 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив свыше 270 боеприпасов. В результате обстрела ранения получили семь мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении семи гражданских лиц, в том числе детей 2013 и 2017 годов рождения в Никитовском районе Горловки. Повреждены три жилых домостроения в Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что под огнем боевиков оказались пять населенных пунктов Республики: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк, Александровка и Благодатное. На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском — 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, а на волновахском — один обстрел из артиллерии 152 мм.

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